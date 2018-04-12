اتحاد الصناعات الإيطالي: الرسوم الجمركية الأمريكية قد تؤدي إلى "حرب تجارية عالمية

انسامد/ومع/ 12 ابريل/نيسان حذر اتحاد الصناعات الإيطالي، الأربعاء، من كون الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية والسياسات الحمائية التي تتبناها ستلحق أضرارا بجميع القطاعات وقد تؤدي إلى "حرب تجارية عالمية". وذكر مركز الدراسات التابع لاتحاد الصناعات الإيطالي ، في بيان ، أن "الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة تضاعفت منذ بداية عام 2018". وأشار المركز الى ان هدف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الرسوم الجمركية "واضح ويتمثل في تغيير قواعد لعبة التجارة العالمية". وأوضح أن الرسوم الجمركية المفروضة على الفولاذ والألمنيوم تسببت في "إضعاف العديد من قطاعات التصنيع المحلية التي تستورد هذه المعادن وأضرت بشركائها التجاريين"، مضيفا أن هذه السياسة الحمائية لها "آثار عكسية على الاقتصاد الأمريكي نفسه وتؤدي إلى زعزعة كبيرة للتوازن الجيو اقتصادي العالمي". وخلص إلى أن من شأن هذه الرسوم الجمركية ان تؤدي مستقبلا إلى "حالة عدم اليقين" قد تجمد العقود التجارية والاستثمارات في الخارج، غير أن الخطر الحقيقي هو الوقوع في دوامة التدابير الحمائية والتدابير المضادة ". وسجلت الأسهم الأوروبية انخفاضا بعد أن كشفت الصين عن رسوم جمركية جديدة على منتجات أمريكية، وهو ما يزيد القلق من تصعيد مجابهة بين أكبر اقتصادين في العالم.

