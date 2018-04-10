ليبيا.. تعليق العمل بمطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي بسبب مشاكل أمنية

انسامد/ومع/ 10 ابريل/ نيسان أعلنت إدارة مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي شرق ليبيا، الاثنين، تعليق العمل بالمطار حتى إشعار آخر، وذلك بسبب مشاكل أمنية تواجه عملية تشغيله. وأوضح المكتب الإعلامي للمطار، في بيان صحفي، أنه "نظرا لتداخل الاختصاصات واستمرار المشاكل الأمنية والعسكرية داخل مرافق المطار، وانتشار الفوضى بشكل لافت، تقرر تعليق العمل بكافة أقسام ووحدات المطار حتى إشعار آخر". وأشار البيان إلى استمرار تعليق العمل في المطار حتى يتم وضع حلول داخل هذا المرفق الحيوي المهم. ولم توضح إدارة المطار طبيعة المشاكل الأمنية على وجه الدقة، التي دفعتها إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء. ويعتبر مطار بنينا الدولي من أهم وأكبر المطارات الليبية شرق البلاد، وشهد اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الليبي والجماعات الإرهابية أدت إلى تعطله لسنوات.

