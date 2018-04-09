تركيا.. إحباط توجه أكثر من 4 آلاف مهاجر إلى اليونان خلال الربع الأول من العام الجاري

انسامد 9 ابريل/ نيسان أحبطت سلطات الأمن التركية، خلال الربع الأول من العام الجاري، توجه أربعة آلاف و214 مهاجرا إلى اليونان بطريقة غير قانونية.



ووفقا لمعلومات حصل عليها مراسل الأناضول من مصادر مطلعة، اليوم الإثنين، فإن فرق خفر السواحل، وقوات الدرك، تمكنت منع وقوع حوادث غرق عديدة لمهاجرين كانوا يحاولون التوجه إلى الجزر اليونانية بطرق غير شرعية خلال الأشهر الثلاثة الأولى.



وأشارت المصادر أن خفر السواحل التركية، ضبطت في مياه بحر إيجة خلال كانون الثاني/ يناير الماضي، ألف و634 مهاجرا، وفي شباط/ فبراير الماضي ألف و46، وفي آذار/ مارس ألف و534 مهاجرا غير شرعي.



وأضافت المصادر أن أغلب المهاجرين يحملون الجنسية السورية، في حين بلغ عدد المهاجرين الأفغان 232 مهاجرا، حيث لوحظ ارتفاع في أعداد المهاجرين الأفغان خلال الفترة المذكورة.

