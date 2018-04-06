الاحزاب الايطالية تفشل في الاتفاق على تشكيل حكومة و مشاورات جديدة الأسبوع المقبل

انسامد /ومع/ 6 ابريل/ نيسان أعلن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، أن المشاورات التي أجراها مع قادة الأحزاب الرئيسية في البلاد لم تفض إلى حل للمأزق السياسي الناجم عن عدم فرز الانتخابات التشريعية التي جرت في الرابع من مارس لأغلبية برلمانية واضحة. وأشار رئيس الجمهورية، في تصريح للصحافة ، أنه سيجري مشاورات جديدة في الأسبوع المقبل للتوصل لاتفاق ينهي الجمود السياسي. وقال ماتاريلا "خلال الأسبوع المقبل، سأبدأ جولة جديدة من المشاورات لمعرفة ما إذا كانت مساعي تشكيل حكومة، وهو ما لم يتحقق اليوم، قد أحرزت تقدما". و فشلت المشاورات التي أجراها الرئيس الإيطالي مع الأحزاب السياسية بسبب جمود مواقف القوى السياسية الكبرى، لاسيما الحزبين الرئيسيين في البلاد وهما حركة خمس نجوم ورابطة الشمال ، ما حال دون التوصل إلى اتفاق حول ائتلاف حكومي يفضي إلى الخروج من المأزق البرلماني و تشكيل حكومة جديدة. وفي وقت سابق اليوم ، التقت ثلاثة من الأحزاب الأربعة الكبرى في إيطاليا الرئيس سيرجيو ماتاريلا، الذي يضطلع بمهمة صعبة لتشكيل حكومة ائتلافية منبثقة من الانتخابات التشريعية. و تعيش إيطاليا مأزقا سياسيا بعد أن عجزت الأحزاب السياسية عن تأمين أغلبية برلمانية في أي من مجلسي الشيوخ أو النواب. و يحتاج تحالف اليمين إلى 51 مقعدا إضافيا في مجلس النواب المكون من 630 مقعدا و 23 مقعدا إضافيا في مجلس الشيوخ المكون من 318 مقعدا لتشكيل حكومة.



أما حركة خمس نجوم، الحزب الأول في البلاد والذي حاز على أكثرية الأصوات في اقتراع رابع مارس الماضي ،فتحتاج إلى 94 مقعدا إضافيا في مجلس النواب و51 في مجلس الشيوخ لتشكيل حكومة. وأعلن الأمين العام بالنيابة للحزب الديمقراطي ماوريتسيو مارتينا رفض حزبه التعاون مع تحالف اليمين و اليمين المتطرف أو حركة خمس نجوم، رغم أن حزبه لديه المقاعد الكافية لتشكيل الحكومة إذا ما تحالف مع أي منهما، كونه يتوفر على 111 مقعدا في مجلس النواب و 52 في مجلس الشيوخ. كما تشكل الخلافات العميقة بين سيلفيو برلوسكوني زعيم حزب فورتسا ايطاليا (يمين) و حركة خمس نجوم سببا آخر للمأزق السياسي الراهن. وقال برلوسكوني عقب لقائه الرئيس ماتاريلا، إن حزبه "ليس مستعدا لتشكيل حكومة تسود فيها سياسة الحقد والكراهية الاجتماعية "، في إشارة لحركة خمس نجوم. من جانبه، أعرب زعيم خمسة نجوم لويجي دي مايو عن استعداده لتشكيل ائتلاف حكومي مع ماثيو سالفيني رئيس الرابطة أو مع الحزب الديمقراطي (يسار الوسط) ، لكنه يرفض التحالف مع برلسكوني بسبب إدانته بتهمة التهرب الضريبي. وقال سالفيني "إذا نظرنا إلى الأرقام و كنا نريد حكومة دائمة ، فلابد من الأخذ بعين الاعتبار حركة خمس نجوم". وحصلت رابطة الشمال على 18 في من الأصوات خلال الانتخابات الأخيرة، مقابل 32 في المائة من الأصوات حصدتها خمس نجوم ، إلا أنها أبرمت اتفاقا لتشكيل تحالف مع حزب فورتسا إيطاليا وقوى سياسية أخرى قبل إجراء الانتخابات ، و هو ما يخول لها ،حسب سالفيني، "الحق في ترأس الحكومة القادمة" إلى حين التوصل للاتفاق في المشاورات الجديدة، تبقى كل السيناريوهات مطروحة بعد إخفاق الجولة الأولى من المحادثات ،من ضمنها تشكيل حكومة تضم حركة خمس نجوم و الرابطة الشمال اللتين تشكلان معا أغلبية في البرلمان سمحت بانتخاب رئيسي مجلس النواب و الشيوخ في نهاية مارس الفائت.

