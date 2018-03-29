أردوغان يرفض اتخاذ إجراءات بحق روسيا "بناء على مزاعم

انسامد/ومع/ 29 مارس/ اذار أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تتخذ إجراءات بحق روسيا "بناء على مزاعم"، وذلك في إشارة إلى اتهام لندن لموسكو بالوقوف وراء تسميم العميل الروسي السابق. وتأتي تصريحات أردوغان في الوقت الذي قامت فيه الولايات المتحدة والعديد من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الحلف الأطلسي، الذي تعد تركيا عضوا فيه منذ 1952، بطرد دبلوماسيين روس بشكل منسق هذا الأسبوع. وقال اردوغان في تصريحات نقلتها صحيفتا (حرييت) و(يني شفق)، "لا نعتزم اتخاذ إجراءات مماثلة لمجرد أن بعض الدول تحركت بناء على مزاعم".



وأوضح "من غير الوارد إطلاقا أن نتدخل ضدهم"، وذلك ردا على أسئلة صحافيين لدى عودته من بلغاريا، حيث التقى الاثنين رئيسي المجلس الأوروبي دونالد توسك والمفوضية الأوروبية جان كلود يونكر. والتزمت تركيا التي تملك الجيش الثاني من حيث العدد في الحلف الأطلسي الصمت نسبيا إزاء القضية التي حملت لندن وحلفاءها على تشكيل جبهة موحدة ضد موسكو التي تنفي أي تورط لها في تسميم سكريبال. وتعرض سكريبال العميل المزدوج السابق مع ابنته يوليا للتسميم بغاز للأعصاب في 4 مارس الجاري في سالزبري بجنوب غرب إنكلترا. وكانت وزارة الخارجية التركية قد نددت الاثنين بالهجوم لكن دون أن تأتي على ذكر موسكو.



وأوضح المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداق بعدها بقليل أن أنقرة "لا تعتزم اتخاذ أي قرار ضد موسكو". ويقيم أردوغان علاقات ودية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الوقت الذي تدهورت علاقات بلاده مع غالبية الدول الغربية منذ عام ونصف العام. ومن المتوقع أن يقوم بوتين مع نظيره الإيراني حسن روحاني بزيارة إلى تركيا في مطلع أبريل المقبل للمشاركة في قمة مخصصة لسوريا، وهو ملف شهد تعزيزا للعلاقات بين أنقرة وموسكو في الأشهر القليلة الماضية.



