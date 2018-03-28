قمة روسية تركية إيرانية في بداية شهر أبريل القادم

انسامد 28 مارس/ اذار أفاد بلاغ للكرملين اليوم الأربعاء ،أن قمة روسية تركية إيرانية ستلتئم بداية شهر أبريل القادم. وأوضح المصدر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان سير التحضيرات للقمة الروسية التركية الإيرانية ،المقرر عقدها في أنقرة أوائل شهر أبريل المقبل ،والتي ستتناول قضايا دولية وإقليمية راهنة ،خاصة منها القضية السورية والتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف. وتناول الاتصال الهاتفي بين رئيسي تركيا وروسيا التحضيرات للقاء القمة الثلاثي الثاني من نوعه بين رؤساء الدول ،التي تعد الدول الضامنة لمفاوضات العاصمة الكازاخية أستانا حول القضية السورية ، بالإضافة إلى اجتماع مجلس التعاون الأعلى المشترك بين موسكو وأنقرة ،والذي تستضيفه العاصمة التركية أوائل الشهر المقبل. وأبرز الطرفان، حسب بيان الكرملين، على أهمية الاستمرار في تطوير العلاقات الثنائية الروسية التركية مستقبلا. ومن المتوقع أن تنعقد القمة الثلاثية في أنقرة في الرابع من شهر أبريل المقبل.



