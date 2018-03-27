الاقتصاد اليوناني سيخضع لإشراف صارم حتى بعد الخروج المتوقع من برامج الإنقاذ

انسامد 27 مارس/ اذار حذر الرئيس الجديد للجنة الاقتصادية والمالية لمجموعة الأورو الهولندي هانس فيلبيريف أثينا من أن اقتصادها سيخضع لإشراف صارم حتى بعد خروجها من برامج الإنقاذ الأوربية المتوقع في غشت المقبل وذلك إلى أن تسدد بالكامل القروض التي حصلت عليها. وحث المسؤول الأوربي في حديث لصحيفة (تا نيا) اليونان على الالتزام بالكامل بمسار الإصلاحات المالية والاقتصادية المتفق عليها مع مجموعة الأورو من أجل تعاف اقتصادي كامل على المدى البعيد. وخضعت اليونان منذ العام 2010 لثلاث برامج إنقاذ مالي أوربية بلغ إجمالي الأولين 240 مليار أورو والثالث الموقع في يونيو 2015 وينتهي في غشت 2018 ما مجموعه 86 مليار. وفي مقابل حصولها على هذه القروض التزمت بإشراف المانحين على تنفيذ سياسة تقويم مالي وتقشف وتأهيل اقتصادي صارمة. وقال هانس فيلبيريف رئيس هذه اللجنة التقنية التابعة لمجموعة الأورو إن السنوات الأولى بعد خروج اليونان من برامج الإنقاذ حاسمة في ضمان بقائها بثبات وقوة على "المسار الصحيح" للاصلاحات وتفادي العودة للوراء. وأضاف أنه إذا قررت مجموعة الأورو اتخاذ تدابير لتخفيف ديون اليونان الثقيلة (320 مليار أورو أو 179 في المائة من الناتج الداخلي الخام) فستكون مصحوبة بشروط. وقال إن اليونان لم تطلب لغاية الآن خط ائتمان احتياطي ومع ذلك سيكون "الطريق الأسلم". وتوجد اليونان حاليا في المراحل الأخيرة من خروجها من برامج الإنقاذ الأوربية حيث ستجري مجموعة الأورو في الأشهر المقبلة المراجعة الرابعة والأخيرة لبرنامج الإصلاحات وبالخصوص مدى تطبيقها لمائة من التدابير المالية والاقتصادية التي قررها المانحون وماتزال عالقة من قبيل تسريع عملية بيع البنوك ل10 الاف منزل ذات القروض المتعثرة السداد في العام 2018 وتحرير قطاع الطاقة وغيرها. .

