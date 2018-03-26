الجيش العراقي ينتشر بمناطق انسحبت منها "بي كا كا" في سنجار

انسامد 26 مارس/ اذار انتشرت قوات الجيش العراقي، الأحد، بالمناطق التي انسحبت منها عناصر منظمة "بي كا كا" الإرهابية في سنجار، شمالي البلاد.



جاء ذلك، في تصريح للأناضول، أدلى به المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، العميد يحيى رسول.



وأوضح رسول أن وحدات عسكرية عراقية تابعة للواء الـ 15، انتقلت إلى قضاء سنجار وبلدة "سنون" القريبة، وانتشرت بالمناطق التي انسحب منها مسلحو "بي كا كا"، أمس السبت.



وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2015 استعادت البيشمركة قضاء سنجار (محافظة نينوى)، من قبضة "داعش" الذي سيطر عليه في أغسطس/آب 2014، إلا أن عناصر منظمة "بي كا كا" الإرهابية ينتشرون في القضاء منذ عام 2014 بحجة محاربة التنظيم.



وسبق أن أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تسمح بتحول سنجار إلى قاعدة لمسلحي "بي كا كا