Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - جولة الصحافة
ليبيا:القاعدة تفصل رؤوس اثنين من عناصرها إثر قصف
    أنسامد - 24 مارس /آذار - أكد مصدر عسكري تابع للجيش أن سلاح الجو نفذ غارتين جويتين، ظهر اليوم السبت، على موقع تابع لتنظيم القاعدة بمنطقة أوباري جنوب ليبيا.

    وأوضح المصدر لـ"العربية.نت" أن القصف استهدف منزلا بحي الشارب بالمدينة كان يقيم فيه عدد من العناصر الإرهابية، مضيفا أن عنصرين قتلا، فيما فر آخرون.

    بحسب المصدر، فإن عناصر التنظيم قامت بقطع رؤوس القتيلين حتى لا يتم التعرف عليهم ويقود التحقيق لمعرفة العناصر المتبقية التي فرت إلى أماكن أخرى مجهولة.

    وقال المصدر إن العناصر التي كانت تقيم بالمنزل هي ليبية بالإضافة لجزائري وكلهم على صلة بتنظيم القاعدة بالمغرب العربي التي يتزعمه مختار بلمختار الملقب "بلّعور".

    أحداث الأسبوع

    الإثنين 26 مارس

    الإثنين 26 مارس

    فيديو

    أحمد قذاف الدم يطالب بالإقراج عن القيادات الليبية في السجون لكي يقوموا بواجبهم من أجل السلام

    ألبوم الصور