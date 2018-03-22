إيطاليا تؤكد التزامها بمكافحة جميع أشكال العنصرية و كراهية الأجانب

انسامد/ومع/ 22 مارس/ اذار أكدت وزارة الخارجية الإيطالية، التزامها دوليا بمكافحة جميع أشكال العنصرية و كراهية الأجانب و التعصب. و قالت الخارجية ، في بيان لها، إن "حالات التمييز العنصري ماتزال مستمرة في أوروبا و في العالم بأسره"، معتبرة أن هذه الظاهرة تشكل "تهديدا خطير" للحقوق والحريات الأساسية ، كما "تقوض أحداث التمييز العنصري التعايش السلمي داخل المجتمعات "، لذلك "لابد للمجتمع الدولي أن يبذل المزيد من الجهود للتصدي لها و الوقاية منها". وأضافت الوزارة أنه بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، "تؤكد إيطاليا من جديد التزامها بتعزيز التأييد على نطاق واسع للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي صادقت عليها بلادنا في عام 1976". وأشارت إلى أن مكافحة التمييز بكل أشكاله، بما فيها التمييز العنصري، سيظل محور العمل الدولي لإيطاليا في مجال حقوق الإنسان على مستوى الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي و مجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، وكذا على صعيد العلاقات الثنائية.



وخلص البيان إلى أن مناهضة التمييز العنصري "يحظى بالأولوية" بالنظر لترشح إيطاليا لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة مابين 2019 و 2021.

