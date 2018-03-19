أنقرة: لن نبقى في عفرين وسنسلمها لأصحابها الحقيقيين

انسامد 19 مارس /اذار قال هاكان جاووش أوغلو نائب رئيس الوزراء التركي، اليوم الاثنين، إن القوات التركية لن تبقى في مدينة عفرين، بل ستسلم المنطقة لأصحابها الحقيقيين. وأضاف جاووش أوغلو للصحفيين: "هدفنا هو تطهير عفرين من الإرهابيين، وإرساء الأمن بها، ومن ثم تسليمها إلى أصحابها الأصليين".



وتابع أن تركيا جمعت معظم الأسلحة التي زودت الولايات المتحدة المقاتلين الأكراد بها، بعد أن تركها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية وراءهم، عند فرارهم من المدينة.



وسيطرت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها، أمس الأحد، على كامل المدينة الواقعة في شمال سوريا، في إطار حملة عسكرية مستمرة منذ نحو شهرين.



وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن أن قواته سيطرت على مدينة عفرين، قائلا إن وسط المدينة بات "تحت السيطرة تماما"، وإنه تم رفع الأعلام التركية.



على صعيد آخر، قتل 7 مدنيين و4 من مقاتلي الجيش السوري الحر، اليوم الاثنين، بانفجار قنبلة في مبنى مؤلف من 4 طوابق في مدينة عفرين.



وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، قام الإرهابيون بزراعة القنبلة، وانفجرت أثناء عملية تفتيش أجراها الجيش التركي في أعقاب دخوله المدينة. وتسببت القنبلة بحفرة عمقها 4 أمتار، ملحقة أضرارا بمبان ومركبات حولها.



