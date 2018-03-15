حركة 5 نجوم تصف بيرلوسكوني بالرجل اليائس

انسامد 15 مارس/ اذار "سيلفيو بيرلوسكوني رجل يائس..هو يعلم، واعترف بذلك اليوم انه في حال اعادة الانتخابات ستحصل حركة 5 نجوم على 40 في المائة من الاصوات، والامر الاخير يرعبه، ولهذا شرع (بيرلوسكوني) بحملة شراء نواب المجموعات البرلمانية الاخرى لكي ينضموا الى تحالفه...وبالفعل طلب من معاونيه اقناع اكبر عدد ممكن من نواب وشيوخ حركة 5 نجوم لكي ينضموا الى تحالف وسط اليمين... وردا على تلك المساعي نقول لرئيس الوزراء الاسبق ان برلمانيي حركة 5 نجوم ليسوا للبيع." هذا ما اكده رئيسا كتلة برلمانيي حركة 5 نجوم في مجلسي النواب والشيوخ، وهما على التوالي جوليا غريللو Giulia Grillo ودانيلو تونينيلليDanilo Toninelli . واضافا ان برلمانيي حركتهم تم انتخابهم من قبل المواطنين للدفاع عن مصالح الايطاليين واحترام الالتزامات التي تعهدوا بها اثناء حملة الانتخابات. ووجهت حركة 5 نجوم رسالة الى بيرلوسكوني مفادها، انها (الحركة) ستقترح، كما وعدت بذلك سابقا، مشروع قانون يقيد البرلماني بالبقاء بالحزب الذي انتخب فيه وذلك للحيلولة دون انتقال البرلمانيين الى احزاب اخرى بعد انتخابهم.

