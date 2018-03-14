إعادة فتح مطاري إقليم كردستان العراق أمام الرحلات الدولية

انسامد/ 14 مارس/ اذار أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يوم امس، إعادة فتح مطاري أربيل والسليمانية في كردستان العراق أمام الرحلات الدولية، بعد موافقة حكومة الإقليم على إخضاعهما لسلطة الحكومة الاتحادية. ونقل بيان رسمي عن العبادي قوله، أنه وقع الأمر "بعد استجابة السلطات المحلية في إقليم كردستان، لإعادة السلطة الاتحادية" على المطارين.



وكانت الحكومة العراقية المركزية قد فرضت نهاية سبتمبر الماضي، حظرا على الرحلات الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية، بعد أيام من الاستفتاء حول مستقبل كردستان، والذي اعتبرته بغداد غير قانوني. وأضاف البيان أنه سيتم "استحداث مديرية للحماية الخاصة على مطاري إقليم كردستان، تكون القيادة والسيطرة فيها لوزارة الداخلية الاتحادية". من جانبه، قال سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء في تصريحات صحفية إن "رفع الحظر سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة القادمة". وأشار إلى أن "هذا يعتمد على وصول موظفي الحكومة الاتحادية، الذين سيرتبطون بالحكومة الاتحادية مباشرة وتحت رقابتها وإشرافها". وكانت إدارة مطاري الإقليم قبل استفتاء 25 سبتمبر تقتصر على الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي. وطالبت الحكومة المركزية بعد ذلك بنقل السلطة على المطارين والمنافذ الحدودية إليها. وأصبحت جميع الرحلات الجوية من كردستان إلى الخارج، منذ ذلك الوقت، تمر بشكل إلزامي عبر بغداد. وتعين على الأجانب الحصول على تأشيرات دخول في حين لم تكن السلطات الاتحادية تفرض عليهم ذلك من قبل..



