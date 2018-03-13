مجموعة البنك الإسلامي تمول بناء 6 محطات للكهرباء بقيمة 765 مليون دولار بتونس

انسامد/ومع/ 13 مارس/اذار أفاد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بندر الحجار، أن المجموعة ضخت 765 مليون دولار لبناء ست محطات لتوليد الكهرباء في تونس، دخلت أربع منها فعليا طور الاستغلال بهدف تغطية حاجيات حوالي 30 ألف نسمة. وأوضح بندر الحجار في تصريح أوردته الصحف التونسية، أن ذلك يدخل في إطار تمويلات إجمالية قدمتها المجموعة لتونس بقيمة 2ر3 مليار دولار. وأكد الحجار، في أعقاب زيارته لمحطة توليد الكهرباء بسيدي عبد الحميد بسوسة (140 كلم جنوب العاصمة)، التزام البنك بمواصلة دعم الحكومة التونسية في خطتها الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى الرفع من مستوى العيش وتحسين أوضاع سكان مختلف مناطق البلاد، ولاسيما المساعدة على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية. يذكر أن محطة توليد الكهرباء المذكورة دخلت طور الاستغلال الكامل في صيف 2017، وقد كلف إنجازها 620 مليون دينار (حوالي 258 مليون دولار). وساهمت هذه المحطة في الرفع من حجم طاقة إنتاج الكهرباء ومواجهة الطلب المتزايد في أوقات الذروة وكذلك في توفير نجاعة طاقية كبيرة نظرا لضعف استهلاكها لمادة الغاز وقدرتها على إنتاج ما يعادل 424 ميغاوات طيلة اليوم.

