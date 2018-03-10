مسؤول إماراتي بارز:العلاقات العربية التركية ليست في أحسن حال

أنسامد - 10 مارس / آذار - انتقد مسؤول إماراتي بارز ما وصفه بسياسة تركيا "غير عقلانية في المنطقة، وحث أنقرة على أن "تراعي السيادة العربية".



وكتب أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات على تويتر "لا يخفى على المراقب أن العلاقات العربية التركية ليست في أحسن حالاتها".



وأضاف في تغريدات متتابعة "لعودة التوازن على أنقرة أن تراعي السيادة العربية وأن تتعامل مع جوارها بحكمة وعقلانية".



وقال "العالم العربي لن يقاد من جواره، وظروفه الراهنة لن تبقى دائمة، وعلى دول الجوار أن تميّز في التعامل مع العرب بين الحقائق والأساطير".



وكانت تركيا غيرت في يناير/كانون الثاني الماضي اسم الشارع الذي تقع فيه سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في خطوة رمزية أعقبت خلافا دبلوماسيا بين البلدين.



وكان تويتر مسرحا للخلاف عندما أعاد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان أعاد نشر تغريدة تتهم فخر الدين باشا بنهب وسرقة المدينة المنورة عوضا عن الدفاع عنها، قائلا إن هؤلاء هم أسلاف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.



