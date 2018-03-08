الاتحاد الأوروبي وقطر يتعهدان بتعزيز تعاونهما في مجالات النهوض بالقطاع الخاص والبحث العلمي والابتكار

انسامد/ 8 مارس/ اذار تعهد الاتحاد الأوروبي وقطر، أمس الأربعاء، ببروكسل، بتعزيز تعاونهما في مختلف المجالات بموجب اتفاق وقعه كل من القسم الأوروبي للعمل الخارجي ووزارة الشؤون الخارجية القطرية. جاء ذلك بمناسبة المحادثات التي أجرتها رئيسة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني Federica Mogherini ، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والتي تمحورت حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأوضح بلاغ للقسم الأوروبي للعمل الخارجي أن هذا الاتفاق سيشكل أرضية حوار سياسي مدعم وتعاون متين في المجالات القطاعية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة النهوض بالقطاع الخاص والبحث العلمي والابتكار " وهي مجالات أساسية في جهود التنويع التي تبذلها قطر، وكذا في برنامج تحويل البلاد، والذي تتضمنه الرؤية الوطنية 2030". وتناول الطرفان خلال هذه المحادثات أيضا الوضع الراهن بمجلس التعاون الخليجي، وكذا القضايا المتعلقة بالحرب على الإرهاب وآخر التطورات في سوريا ومسلسل السلام في الشرق الأوسط وإيران وليبيا.

