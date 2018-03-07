ماريانو راخوي يدعو إلى تشكيل حكومة محلية بجهة كتالونيا تحترم القانون

انسامد 7 مارس/ اذار دعا ماريانو راخوي رئيس الحكومة الإسبانية المدافين عن الاستقلال بجهة كتالونيا الذين يملكون الأغلبية بالبرلمان الجهوي إلى وضع حد ل " العرض القائم بالجهة " والعمل في أقرب وقت على تشكيل حكومة محلية " تحترم القانون وقواعد اللعبة الديموقراطية ". وأكد ماريانو راخوي أمام مجلس الشيوخ ( الغرفة العليا للبرلمان ) أن الوقت قد حان " ليوقف البعض عرضهم " ويعملوا بالتالي على تشكيل حكومة محلية " تحترم دولة القانون والمؤسسات وقرارات العدالة ". وقال إن تشكيل حكومة تحترم الشرعية " هو شرط مسبق لفتح أي حوار مع الحكومة المركزية " مضيفا أنه " من هنا يمكننا أن نبدأ في البناء ". وشدد رئيس الحكومة المركزية الإسبانية على ضرورة احترام القانون " كشرط لا محيد عنه من أجل الحفاظ على الشرعية الديمقراطية " ودعا إلى تشكيل حكومة محلية " تكون في خدمة جميع الكتالانيين وليس لصالح مشروع يستهدف إحداث القطيعة أو إقصاء نصف الساكنة ". كما عبر عن أمله في استعادة الوضع الطبيعي الدستوري والاقتصادي والاجتماعي بجهة كتالونيا مشيرا إلى أن هذا المطلب " هو الذي يريده أغلب المواطنين وهو ما لن يتم إلا من خلال إقامة حكومة محلية ". وكان روجر تورنت رئيس البرلمان الجهوي لإقليم كتالونيا قد دعا امس إلى عقد جلسة جديدة لتنصيب رئيس الحكومة المحلية للجهة يوم الاثنين 12 مارس الجاري ابتداء من الساعة العاشرة صباحا. وحسب بيان صادر عن البرلمان الجهوي لكتالونيا فقد وقع روجر تورنت على قرار الدعوة إلى عقد هذه الجلسة الثانية للبرلمان واقترح جوردي سانشيز كمرشح جديد لتنصيبه رئيسا للحكومة المحلية للإقليم ( الجينيراليتات ). وكان ماريانو راخوي رئيس الحكومة الإسبانية قد اعتبر الأسبوع الماضي أن أية محاولة لاقتراح مرشح آخر متابع من طرف القضاء الإسباني ما هي إلا " مسرحية هزلية وعبثية " وذلك في إحالة منه على عزم الأحزاب الداعمة لاستقلال جهة كتالونيا تقديم ترشيح جوردي سانشيز الذي يرأس جمعية تدافع عن استقلال الإقليم الكتالاني والذي يوجد بدوره رهن الاعتقال منذ منتصف شهر أكتوبر من السنة الماضية لتعويض كارليس بيغدومنت الذي فر إلى بلجيكا هربا من العدالة الإسبانية في منصب الرئاسة. وقال ماريانو راخوي في حوار مع قناة ( تيلي سينكو ) المستقلة إن المطلوب الآن " هو اختيار شخص يكون موجودا في إسبانيا وليس معتقلا وليس لديه أية مشاكل مع القضاء