المفوضية الأوروبية تثق في قدرة الرئيس الإيطالي ماتاريللا على تشكيل حكومة مستقرة

انسامد 6 مارس/ اذار أكدت المفوضية الأوروبية ثقتها بقدرة الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، على تشكيل حكومة مستقرة في بلاده، وذلك غداة ظهور النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، التي جرت يوم الأحد، والتي أفرزت تقدما غير مسبوق لحركة خمس نجوم التي تشكك في المشروع الأوروبي، وكذلك تفوق تحالف يمين الوسط.



وتحفظ الجهاز التنفيذي الأوروبي على الرد بشكل علني قبل صدور النتائج النهائية المتوقعة ، قائلا "بالنسبة لنا نعول على قدرة الرئيس الإيطالي على العمل على تشكيل حكومة قادرة على قيادة البلاد"، حسب المتحدث باسمه.



ولكن ماغاريتس شيناس، أكد أن بروكسل تعتبر أن باستطاعتها الاستمرار في العمل مع الحكومة الحالية برئاسة باولو جنتيلوني (تيار يسار الوسط)، كما فعلت في السابق.



وفي سؤال حول تداعيات هذه الانتخابات، قال ماغاريتس "فلنحافظ على ضبط النفس وننتظر".

