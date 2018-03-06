المغرب العربي… الفرصة المهدورة

انسامد - 6 مارس / اذار - مع كل ذكرى لإعلان قيام اتحاد المغرب العربي، في شهر فبراير/شباط من كل عام، يتجدّد الحديث عن هذه المبادرة التي بقيت حبراً على ورق وشاهداً على فشل عربي آخر في توحيد الجهود، وإهداراً لفرصة تاريخية لخدمة الشعوب، بسبب ما أثبت التاريخ أنّها مناكفات أنظمة وصراع قيادات في هذه البلدان على حساب مواطنيها. بل تحوّلت إلى أخطر من ذلك حين وصل الأمر إلى تأليب الشعوب بعضها على بعض وغلق الحدود وإثارة النعرات المحلية بما يهدّد قروناً من الترابط الدموي واللغوي والديني، ومحاولة لكسر تاريخ مشترك بالقوة.



ويجمع كل الخبراء، المحليون والأجانب، على أن فشل اتحاد المغرب العربي هو أكبر فرصة ضُيّعت على شعوب المنطقة منذ عقود، لإنشاء قوة اقتصادية عملاقة، بحكم المعطيات الموضوعية المتفرقة في المنطقة.



وبرغم ذلك، فلا آذان المسؤولين تصغي ولا الشعوب التي لا تملك إرادتها بين أيديها، تحرّكت. وهو ما قاد إلى المخاوف الكبيرة من قيام الثورات في المنطقة منذ سنوات، بل وأدى إلى العمل على ضربها، خوفاً من أن ينتقل القرار إلى شعوب متحررة تقرر مصيرها بنفسها.



وكان يمكن أن تمرّ هذه الذكرى، هذا العام، كغيرها، في صمت وعدم اكتراث، ولكن بعض الزيارات والتصريحات جاءت لتستفزّ هذه القضية من جديد وتعيد النقاش إلى السطح، وآخرها زيارة رئيس البرلمان المغربي إلى تونس منذ أيام. فقد أكد الحبيب المالكي، أن "غياب الحوار، والمشاكل الحالية المرتبطة بالقضية الوطنية المغربية الخاصة بوحدة ترابه… هي أبرز الإشكالات التي تعيق تقدّم تجسيد حلم اتحاد المغرب العربي".



وشدّد في تصريح عقب لقائه نظيره التونسي محمد الناصر، على تمسّك المملكة المغربية الثابت بهذه المنظمة المغاربية باعتبارها "خياراً استراتيجياً ومطلباً شعبياً". ولفت المالكي إلى أنه تمّ التأكيد خلال لقائه بالناصر على أهمية العمل المشترك بين تونس والمغرب لتحقيق هذا الحلم المشترك في خلق قوة مغاربية قادرة على إنتاج المواقف وصنع القرارات مع مجمع الدول.



ولكن المراقبين يدركون أنّ هذا الموقف ليس إلا كلاماً جميلاً للتسويق الإعلامي، ومجرّد إعلان نوايا قد يكون صادقاً ولكنه لن يتجاوز حدود تلك اللحظة. فزيارة المالكي إلى تونس لم تأت في سياق مغاربي، وإنّما جاءت لكسر البرود بين البلدين وفتور العلاقات منذ مدة. ويذكر الجميع أن زيارة رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد إلى المغرب العام الماضي، انتهت بما شابه الأزمة السياسية والديبلوماسية المحدودة التي عملت تونس والمغرب على وأدها وعدم إبرازها للعلن، إذ كان يُفترض أن يستقبل العاهل المغربي محمد السادس، الشاهد، بعد انتهاء أشغال اللجنة العليا المشتركة التونسية المغربية التي توّجت بالتوقيع على 9 اتفاقيات بين البلدين، ولكن ذلك لم يتم بسبب "وعكة صحّية مفاجئة للعاهل المغربي".



ولكن الحقيقة هي غير ذلك، فالشاهد رفض التوقيع على محضر الاتفاق بين البلدين المتضمّن لفقرة تنصّ على "اعتراف الدولة التونسية بالسيادة المغربية على الصّحراء الكبرى"، مركز الخلاف بين الجزائر والمغرب، وهو ما لم تستسغه القيادة المغربية التي عبّرت عن غضبها بتلك الطريقة.



وبرغم أن المغرب يدرك جيّداً أنّ تونس تحاول بكل جهدها أن تنأى بنفسها عن هذا الخلاف بين البلدين، فإنه حاول أن يعدّل في العلاقة العرجاء في المنطقة، حيث تمتّنت العلاقة بين تونس والجزائر بشكل غير مسبوق منذ 2014، تاريخ وصول الرئيس الباجي قائد السبسي إلى السلطة، لأسباب موضوعية بحتة، لعل أهمّها الهاجس الأمني بين البلدين، ثمّ الاقتصادي، إذ سارعت الجزائر إلى إنقاذ السياحة التونسية بقوة بعد هجومي سوسة ومتحف باردو عام 2015، ودفعت بالملايين من الجزائريين لزيارة تونس خلال السنوات الأخيرة.



وربما يفسّر هذا العامل علاقة البرود بين البلدين، برغم العلاقات القوية المتواصلة بينهما، إذ إنّ السبسي ومحمد السادس لم يلتقيا منذ انتخاب الأوّل رئيساً لتونس عام 2014. ورغم أنّ ولايته شارفت على الانقضاء (عام 2019 المقبل)، فلم يتم حتى تبادل الدعوات أو الإعلان عن نوايا لقاء بينه وبين محمد السادس الذي زار تونس آخر مرة في العام 2014، فترة ولاية الرئيس السابق المنصف المرزوقي.



وأكّد رئيسا البرلمانين، المالكي والناصر، في لقائهما الأخير "الطموح المشترك الذي يحدو البلدين في بناء اتحاد مغاربي قادر على المبادرة والاقتراح واقتلاع مكان، وسط صراع التكتلات والتحالفات".



وأكّد الناصر، بحسب بيان رسمي صادر عن البرلمان التونسي، تمسّك بلاده الثابت بهذه المنظمة المغاربية، مشيراً إلى "أهمية مواصلة الجهود الرامية لتعزيز الروابط المغاربية عبر تنسيق المواقف والجهود في اتجاه تكريس تكتّل اقتصادي ودبلوماسي فاعل قادر على المساهمة في الارتقاء بالمنطقة المغاربية".



وهذا التصريح هو مبتغى الشعوب والخبراء في المنطقة، إذ يرى الجميع أنه يمكن القفز فوق الخلافات السياسية وتركيز العمل على الجوانب الاقتصادية.



ورأى الخبير الاقتصادي رضا شكندالي، في هذا الإطار، أنّ "تجربة الاتحاد المغاربي بقيت حبيسة مقاربة جعلتها لا تنجح كتجربة، وتطبّق على أرض الواقع"، موضحاً أنّ "الفكرة بنيت على أساس مقاربة الاندماج، مثل تجربة الاتحاد الأوروبي، في حين أنه لا يمكن الاقتياد بهذه التجربة، لأن اقتصادات وهيكلة البلدان المغاربية مختلفة ومتباعدة، وكذلك السياسات الاقتصادية مختلفة، ومنها مؤشرات موازنات الدول والعجز التجاري لبلدان الاتحاد المغاربي".



