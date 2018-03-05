الرئيسان التركي والفرنسي يبحثان المأساة الإنسانية في الغوطة الشرقية بريف دمشق

انسامد / 5 مارس/اذار بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي أمس الأحد، مع نظيره الفرنسي إمانويل ماكرون، الأزمة السورية بما فيها الأوضاع الإنسانية المتدهورة في الغوطة الشرقية بريف دمشق. ونقلت وكالة (أناضول) التركية للأنباء عن مصادر في الرئاسة التركية قولها إن أردوغان وماكرون أكدا على ضرورة التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401 الداعي إلى وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية، وتكثيف الجهود الدبلوماسية على مستوى القادة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان الغوطة. وبحث الجانبان القمة الثلاثية التي ستجمع رؤساء تركيا وروسيا وإيران والمقرر عقدها بمدينة إسطنبول في شهر أبريل المقبل لبحث الأزمة السورية. وأكد الرئيس التركي لنظيره الفرنسي أن القرار الذي صدر عن مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي انعقد بمدينة سوتشي الروسية في نهاية شهر يناير الماضي، بشأن تشكيل لجنة صياغة دستور جديد لسوريا، سيسهم في إنعاش محادثات جنيف. وأطلع أردوغان نظيره الفرنسي على جولته الإفريقية الأسبوع الماضي، وكذا على عملية (غصن الزيتون) التي يشنها الجيش التركي بمدينة عفرين شمال غرب سوريا. وأشار أردوغان إلى أن هذه العملية تستهدف التنظيمات الإرهابية، وتسعى إلى إحلال السلام وإنشاء منطقة آمنة لسكان هذه المنطقة. وقد شدد الطرفان على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية واستمرار الحوار بين الجانبين فيما يتعلق بالمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأدان الرئيس التركي الهجمات التي تعرضت لها السفارة الفرنسية والمركز الثقافي في بوركينافاسو..

