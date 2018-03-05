العرب صامتون.. وصراع النفوذ في منطقتهم

انسامد - 5 مارس / اذار - سلطت الصحف العالمية لهذا اليوم، الضوء على الوضع في سوريا وتحدثت عن صراع المصالح بين أطراف دولية متعددة في المنطقة العربية إلى جانب الاهتمام بمستجدات الوضع في اليمن.



حول سوريا وبالتحديد ما يجري في الغوطة الشرقية تنشر "العربي الجديد" مقالا تحت عنوان "الغوطة آخر المعارك" للكاتب بشير البكر.



الكاتب يقول "يبدو من ضراوة الحملة الروسية على الغوطة أن موسكو عازمة على إسقاطها عسكريا، وعلى تمكين قوات النظام السوري من العودة إليها، بعد أكثر من أربعة أعوام من خروجها عن سلطته".



ويضيف "لم تخف روسيا أنها تعمل على استنساخ مخطط حلب في الغوطة بكل تفاصيله، ولذلك عطلت قرار مجلس الأمن، وطرحت بديلا عنه هدنة يومية بخمس ساعات، للسماح للمدنيين بمغادرة المنطقة، وباتت على قناعة بأن سياسة الأرض المحروقة والتجويع ومنع دخول مواد الإغاثة ستجبر المدنيين، وغير المدنيين من الفصائل المسلحة، على مغادرة الغوطة".



بشأن سوريا تكتب صحيفة "القدس العربي" من جانبها بأن واشنطن تسعى لتحديد أولوياتها في سوريا مع استمرار آلات القتل وحصار الغوطة.



"الولايات المتحدة لم تتحرك أمام هذا المشهد القاتم بطريقة تليق بحجمها الدولي او بطريقة تستجيب لمصالحها المستقبلية او مزاعمها في الدفاع عن حقوق الإنسان واقتصر دورها حتى الآن على مواكبة المساعي الدولية للتقليل إلى حد أدنى من قتل المدنيين الذي يتصاعد في وتيرة مرعبة منذ بداية النزاع السوري". تشرح القدس العربي.



هذا وتكتب صحيفة "الشرق الأوسط" عن الصراع الذي تخوضه عدة أطراف دولية في المنطقة العربية، والعرب وكأن الأمر لا يهمهم.



وتستعرض في هذا الإطار ما يجري خاصة في سوريا وتسلط الضوء على صراع المصالح فيها وفي منطقة الشرق الأوسط.



وتتساءل الصحيفة: أين العرب؟ هم في مأزق كبير. فالقتال بأكمله دائر على أرضهم، والمقتولون والمهجَّرون منهم في سوريا واليمن وليبيا، ومن قبل في العراق.



إلى جانب هذا تابعت الصحف ما يجري في اليمن.



صحيفة "العرب" تتحدث عن تسارع وتيرة تميكن الإخوان في مؤسسات الشرعية في اليمن.



وقالت إن مصادر يمنية خاصة كشفت لها عن تسارع وتيرة إصدار القرارات الرئاسية لتعيين محسوبين على حزب الإصلاح الإخواني في مختلف مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، لافتة إلى أن هذه الخطوة تأتي لمنع تكرار الاحتجاجات الأخيرة في عدن.



وربطت مصادر الصحيفة بين توقيت صدور القرارات وبين الأنباء المتداولة عن إمكانية تشكيل حكومة كفاءات يمنية مصغرة، وهو الأمر الذي دفع الإخوان للمسارعة إلى تمكين عناصرهم من مختلف مؤسسات الدولة.



