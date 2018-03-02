البرلمان الأوروبي يدعو إلى وقف التدفقات المالية للإرهابيين

انسامد /ومع/ 2 مارس/ اذار أقر البرلمان الاوروبي، يوم امس الخميس، قرارا يدعو الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تتبع المعاملات المالية والجمعيات الخيرية المشبوهة وتبادل المعلومات الاستخباراتية بشكل استباقي من أجل وقف تدفق الأموال إلى الإرهابيين. ويدعو القرار، الذي وافق عليه 533 عضوا مقابل 24 عضوا، إلى قطع مصادر التمويل مثل التجارة غير المشروعة في السلع والأسلحة النارية والنفط والمخدرات والسجائر والمواد الثقافية باعتبارها أمرا حيويا لمكافحة الارهاب. ويشير القرار إلى أن بعض هذا التمويل يتولد داخل أوروبا على سبيل المثال من قبل المنظمات غير الربحية والجمعيات الخيرية والمؤسسات والشبكات الدولية التي ترتبط بشكل جيد داخل الاتحاد الأوروبي وتوفر غطاء للممارسات التعسفية. ودعا البرلمان الأوروبي في قراره إلى تعزيز تبادل المعلومات الاستباقية والتنسيق بين المؤسسات المالية ووكالات تطبيق القانون والاستخبارات من خلال منصة استخبارات مالية اوروبية لمكافحة الارهاب والتي يمكن ان تديرها وكالة الشرطة الأوروبية (أوروبول). كما دعا إلى مراقبة دور العبادة ومراكز التعليم والجمعيات الخيرية والثقافية التي قد تحوم شكوك حول وجود صلات لها مع الجماعات الإرهابية.



