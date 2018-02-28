أول لقاء بين العاهل السعودي والحريري منذ أزمة استقالته

انسامد 28 فبراير/ شباط استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر اليمامة في العاصمة الرياض، الأربعاء، رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.



وهذا أول لقاء بين الملك سلمان والحريري منذ أزمة تقديم الأخير استقالته من الرياض منذ نحو أربعة أشهر، قبل أن يتراجع عنها في بيروت.



وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إنه "جرى خلال اللقاء (بين الملك سلمان والحريري) استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأحداث على الساحة اللبنانية".



وحضر اللقاء عدد من المسؤولين السعوديين واللبنانيين بينهم وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير، وسفير المملكة لدى لبنان وليد بن محمد اليعقوب، وسفير لبنان لدى المملكة فوزي كبارة.



ووصل الحريري، فجر اليوم، الرياض، في أول زيارة رسمية إلى السعودية منذ أزمة استقالته التي تراجع عنها.



ومن المقرر أن يلتقي الحريري خلال زيارته، التي لم يعلن عن مدتها، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وتأتي الزيارة بعد جفاء شهدته العلاقات بين الجانبين، إثر إعلان الحريري استقالته من رئاسة الحكومة في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، في كلمة متلفزة من الرياض، قبل أن يتراجع عنها لدى عودته إلى بلاده.



واتهم مسؤولون لبنانيون، بينهم الرئيس ميشال عون، الرياض بـ"احتجاز" الحريري، و"إجباره" على الاستقالة، وهو ما نفته الرياض