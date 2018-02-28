برنامج التغذية العالمي يرعى بالتعاون مع "سيدس آند تشيبس" النسخة الرابعة من القمة العالمية للابتكار الغذائي بمدينة ميلانو

انسامد 28 فبراير/ شباط

ستنظم النسخة الرابعة من "سيدس آند تشيبس Seeds&Chips " – القمة العالمية للابتكار الغذائي في الفترة ما بين 7-10 مايو/ ايار المقبل بمدينة ميلانو وبرعاية برنامج الاغذية العالمي WFP فرع ايطاليا. ويعد برنامج الاغذية العالمي اكبر منظمة انسانية ملتزمة بمكافحة الجوع الذي لايزال يعاني منه 815 مليون شخص في جميع انحاء العالم.

وستقوم "سيدس آند تشيبس"، التي تجمع سنويا بمدينة ميلانو كبار العاملين في المجالات الاكاديمية والسياسية والمؤسسات الدولية لمناقشة المواضيع الخاصة بالابتكارات الزراعية الغذائية، بتخصيص جزء من ريع التذاكر المباعة لعملية الطوارىء الغذائية التي يقوم بها برنامج التغذية العالمي استجابة لاوضاع سوء التغذية في نيجيريا.

وبهذا الصدد عبر رئيس ومؤسس "سيد آند تشيبس" ، ماركو غوالتييري Marco Gualtieri عن سعادته للمشاركة في هذا العام ايضا في مبادرة برنامج التغذية العالمي ويسعدنا المساهمة ماليا في مساعدة الشعب النيجيري. مضيفا ان القمة دأبت على مناقشة محاور الاغذية والاستدامة والابتكار من خلال الشراكة بين الشركات الناشئة والمؤسسات وقادة الراي ووسائل الاعلام العالمية لمعالجة الموضوع الكبير الخاص بالتغذية والحلول الجديدة والتطور التكنولوجي التي يمكن توفيرها ليس فقط للبلدان الاكثر تقدما من الناحية الاقتصادية، ولكن وقبل كل شيء لسكان الدول التي تعاني من الفقر وندرة الموارد.