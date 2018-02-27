الاتحاد الأوروبي والأونروا يؤكدان الالتزام بخدمة اللاجئين الفلسطينيين

انسامد/ 27 فبراير/ شباط أكد الاتحاد الاوروبي ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا)، اليوم الثلاثاء، التزامهما بحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ومواصلة تقديم الخدمات الأساسية لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن وسوريا ولبنان وغزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن ذلك جاء خلال جلسة حوار استراتيجي بين الاتحاد الاوروبي ووكالة أونروا حول سبل المضي قدما في الشراكة بينهما. وأوضحت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن الحوار الاستراتيجي يناقش الوضع المليء بالتحديات في ميزانية أونروا على خلفية إعلان الإدارة الأمريكية في الآونة الأخيرة حجب جزء كبير من تمويلها. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسيع يوهانس هان "لقد سارعنا في خطوات تقديم مساهمتنا في ميزانية أونروا لعام 2018 ونلتزم بالحفاظ على المستوى الحالي من الدعم حتى عام 2020". ووصف الوكالة الأممية بأنها "عامل حاسم في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط"، مؤكدا ضرورة مواصلة الإصلاحات العميقة والتركيز على احتياجات اللاجئين الأكثر ضعفا". ومن جانبه، أشاد المفوض العام لوكالة أونروا بيير كراهنبوهل بالدعم الذي يقدمه الاتحاد الاوروبي للأونرو مجددا ثقة الوكالة بالاعتماد على دعم الاتحاد الأوروبي للتغلب على التحديات غير المسبوقة التي تواجهها. ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر هيئة مانحة متعددة الأطراف تقدم مساعدات دولية للاجئين الفلسطينيين بعدما بلغت في 2017 مساهمته الإجمالية 110 ملايين أورو (135 مليون دولار)، منها 102 مليون أورو (125 مليون دولار) لميزانية أونروا