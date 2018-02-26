اول مؤتمر وزاري في تونس حول تعزيز حقوق المرأة

انسامد - 26 فبراير / شباط - أعلنت جامعة الدول العربية عن انعقاد المؤتمر الوزاري الأول حول : "الانتماء والهوية القانونية لحماية الاطفال في المنطقة " بعد غد في تونس ، تحت رعاية الرئيس الباجي قايد السبسي ، وبالتعاون والتنسيق مع الجامعة العربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصرحت السفيرة ايناس مكاوي مدير ادارة المرأة والاسرة والطفولة قبيل توجهها الى تونس لتمثيل الجامعة العربية بان المؤتمر الوزاري يهدف إلى تسليط الضوء على الإصلاحات والممارسات الأفضل لحماية الأطفال من انعدام الجنسية والتمسك بحقوقهم في الهوية القانونية، والحياة الأسرية، وتعزيز حقوق المرأة والمساواة في الحصول على الجنسية، والانتماء. واضافت ان جامعة الدول العربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تهدفان من خلال هذا المؤتمر إلى دعم وتعزيز تدابير الحماية للأشخاص عديمي الجنسية ووضع حلول ملموسة للحد من انعدام الجنسية. ومن المقرر إطلاق الإعلان العربي بشأن "الانتماء والهوية" والذي يعكس مدى اهتمام الدول الأعضاء بتعزيز حماية الأطفال وحقوقهم في المنطقة العربية وذلك من خلال تعزيز نظم تسجيل الأطفال وحصولهم على جنسيتهم الأصلية، وإيلاء اهتمام خاص للأطفال المعرضين للخطر ويشارك في المؤتمر عدد كبير من الوزراء المعنيين بآليات المرأة والطفولة وقوانين الجنسية، اضافة الى ممثلين عن وزارات الخارجية وكذلك وزارات العدل والداخلية، بالإضافة إلى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، والخبراء والاكاديميين المختصين في هذا الشأن، فضلا عن عدد من البرلمانيين وأعضاء مجالس الشورى من الدول الاعضاء.



واشارت الى ان انعقاد هذا المؤتمر يأتي في إطار تنفيذ "إعلان الشارقة حول المبادئ الأساسية لحماية الأطفال اللاجئين" الذي تم اعتماده من قبل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، كإطار عام واسترشادي لحماية الأطفال اللاجئين، وكذلك في إطار التوصيات الصادرة عن الإعلان العربي "الانتماء والهوية" خلال الاجتماع الإقليمي " أطفالنا... مستقبلنا" والذي تم عقده في اكتوبر 2016، إضافة إلى التوصيات الصادرة عن البيان الختامي للمؤتمر العربي الأول حول الممارسات الجيدة والفرص الإقليمية لتعزيز حقوق المرأة والمساواة في الحصول على الجنسية في أكتوبر 2017. كما يأتي هذا المؤتمر في إطار الحملة العالمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعنوان " أنا أنتمي" والتي تهدف إلى الحد من حالات انعدام الجنسية حول العالم.



