الاتحاد الأوروبي يرصد 100 مليون أورو للتصدي للجماعات

انسامد/ 23 فبراير/ شباط قرر الاتحاد الاوروبي ، اليوم الجمعة، تعزيز دعمه السياسي والمادي لمجموعة دول الساحل من خلال رصد 100 مليون أورو للتصدي للجماعات الإرهابية بالمنطقة. واجتمع رؤساء دول وحكومات 32 دولة، صباح اليوم الجمعة بمقر المفوضية الأوروبية ببروكسيل مع قادة الدول المشاركة في القوة (مالي وبوركينافاسو والنيجر وتشاد وموريتانيا) لاثبات دعمهم السياسي لها. وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني إن الاتحاد أكد في الاجتماع قراره مضاعفة دعمه للمجموعة العسكرية للدول الخمس ورفعها من 50 الى 100 مليون أورو إضافة إلى قرارات أخرى من المتوقع الاعلان عنها خلال الاجتماع، مشيرة بالقول "ندفع يوميا ثمن غياب السلام". ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه منطقة الساحل تصعيدا في هجمات الإرهابيين مما يطرح تحديا أمام هذه الدول التي تعد من بين الدول الأكثر فقرا في العالم وتواجه تحديا في مواجهة الإرهاب.



