الرئيس اللبناني يبدأ أول زيارة رسمية للعراق

انسامد/ 20 فبراير/ شباط وصل الرئيس اللبناني ميشال عون إلى العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية تستغرق يومين.



وهذه أول زيارة لعون إلى العراق منذ توليه منصبه رسميا نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2016، وتأتي تلبية لدعوة من نظيره العراقي فؤاد معصوم.



وقال مصدر بوزارة الخارجية العراقية، للأناضول، إن الوفد المرافق للرئيس اللبناني يضم وزراء الداخلية نهاد المشنوق، والخارجية جبران باسيل، والصناعة حسين الحاج حسن، والسياحة أواديس كيدانيان، ووزير الدولة لمكافحة الفساد نقولا تويني.



وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن عون سيمضي 48 ساعة في العراق يلتقي خلالها نظيره العراقي فؤاد معصوم، ورئيس الوزراء، حيدر العبادي، ورئيس مجلس النواب، سليم الجبوري.



وبين أن عون سيبحث عدة ملفات ابرزها، ملف المطلوبين اللبنانيين.



وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أصدرت السلطات_العراقية قائمة تضم أسماء 60 شخصا من أهم المطلوبين لانتمائهم إلى تنظيمي "داعش" و"القاعدة" وحزب البعث متهمين بقضايا إرهاب وتحريض على العنف في الداخل العراقي من ضمنهم الأمين العام السابق لـ"المؤتمر القومي العربي"، اللبناني معن بشور، المتهم بـ"تجنيد مقاتلين للمشاركة في الأنشطة الإرهابية" في العراق