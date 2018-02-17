إير كايرو تزيد رحلاتها إلى إيطالياإلى 8 رحلات أسبوعيا

أنسامد - القاهرة، في 17 فيراير /شباط/ - أعلنت شركة اير كايرو اليوم السبت عن زيادة رحلاتها الى ايطاليا لتصل الى 8 رحلات أسبوعيا من والى 4 مطارات لإيطاليا وهى "ميلانو وروما وبارى ونابولى"، وذلك لاستيعاب حركة السياحة القادمة من إيطاليا خلال الفترة القادمة ..



جاء ذلك فى بيان إعلامى أصدرته الشركة اليوم السبت وذكر البيان : " قامت الشركة بإطلاق حملة تسويقية بالسوق الإيطالى، خلال بورصة السفر الدولية "BIT"، حيث عرض الوكيل العام للشركة بإيطاليا بيانا تفصيليا عن انشطة الشركة حضره وكالات الأنباء الرسمية الإيطالية ووسائل الإعلام المرئية والمكتوبة و العديد من المجلات و الصحف المتخصصة فى مجال السياحة ونخبة من كبار منظمى الرحلات ووكالات السياحة والسفر، وتضمن العرض تاريخ الشركة منذ نشأتها، ومراحل النمو والتوسع التى مرت بها خلال تلك السنوات حيث يعد السوق الإيطالي من أهم وأنشط الأسواق لشركة إير كايرو فى أوروبا.



