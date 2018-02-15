سفير قطر:نامل بتشكيل الحكومة الايطالية مباشرة بعد الانتخابات لنواصل مشوار الاستثمارات معها

انسامد 15 فبراير/شباط "نعلم ان موعد الانتخابات الايطالية قريب ونأمل ان تسفر نتائجها فورا عن تشكيل حكومة لكي نواصل مشوارنا معها". هذا ما قاله سفير قطر لدى ايطاليا، عبدالعزيز بن محمد المالكي الجيهاني، على هامش زيارته لمدينة اولبيا، شمال شرق جزيرة ساردينيا، بناء على دعوة من عمدة المدينة ، سيتيمو نيتسي Settimo Nizzi ، للوقوف على ما وصلت اليه الاستثمارات القطرية في الجزيرة. وبهذا الصدد شدد السفير القطري على وجود العديد من المشاريع المشتركة مع الصديقة ايطاليا موضحا انه تم تعيين ملحق عسكري وافتتاح قنصلية في وقت قصير. واعرب الجيهاني عن اهتمام بلاده بالتعاون مع ايطاليا في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.