إيطاليا تدعو تركيا إلى إيجاد حل قانوني لمواجهة بحرية

انسامد/ ومع/ 14 فبراير/شباط دعا وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو تركيا إلى إيجاد حل قانوني للمواجهة التي تعيق شركة "إيني" الإيطالية عن التنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة ساحل قبرص. وذكرت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان صدر عقب مباحثات أجراها ألفانو، أمس الثلاثاء، مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو على هامش اجتماع للتحالف المناهض لتنظيم "الدولة الإسلامية" عقد بالكويت، أن الطرفين اتفقا على ضرورة "حفاظ إيطاليا وتركيا على علاقة الثقة بما يصب لصالح مشاريع أخرى محتملة في المستقبل في مجال الطاقة بعيدا عن تلك الموجودة حاليا". وأضافت الوزارة أن ألفانو أبلغ نظيره التركي بأن إيطاليا "تتوقع التوصل لحل يتماشى مع القانون الدولي ويصب في مصلحة مجموعة 'إيني' ودول المنطقة ومجتمعي قبرص". وحسب وسائل إعلام إيطالية فإن أنقرة تتهم السلطات في جمهورية قبرص بإبرام عقود تنقيب "آحادية الجانب تنتهك سيادة القبارصة الأتراك"، في شمال الجزيرة. وقامت سفن حربية تركية يوم الجمعة الماضية بمنع سفينة تنقيب تديرها شركة "سايبيم" التابعة لشركة 'إيني' للنفط المملوكة للحكومة الإيطالية من التوجه للتنقيب في منطقة جنوب غرب قبرص.



