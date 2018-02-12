ألفانو : تنظيم داعش عاد إلى العمل كمنظمة عابرة للحدود

انسامد/ 12 فبراير/ شباط ذكرت وكالة الاناضول نقلا تصريحات ادلى بها وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، إن تنظيم داعش الإرهابي عاد إلى العمل كمنظمة إرهابية عابرة للحدود، داعيا إلى العمل على وقف قدراتها التمويلية.



ونقل التلفزيون الحكومي عن ألفانو اليوم الإثنين، قوله "نحن نعرف جيدا أنه لا يكفي تدمير الإرهاب على المستوى العسكري وحسب".



وأضاف "بعد هزيمته العسكرية، عاد تنظيم داعش الإرهابي إلى العمل كمنظمة إرهابية عابرة للحدود ولهذا علينا العمل لوقف قدرات تمويلها الذاتي لأن في ذلك خطر على أمننا".



وأشار ألفانو إلى أنه "قد تم القيام بالكثير في الكفاح ضد تنظيم داعش ويجب أن نفخر به، ولكن وقف التدفقات المالية ضروري لمكافحة أكثر فعالية للمنظمات الإرهابية، وهذا ما سأشدد عليه غدا في الاجتماع الوزاري بمدينة الكويت للتحالف العالمي ضد داعش، وفي مؤتمر ميونيخ للأمن" في ألمانيا الذي يعقد في الثامن عشر من الشهر الجاري.



وأشار رئيس الديبلوماسية الإيطالية إلى أنه "لا شك في أننا يجب أن نفخر بعمل تحالفنا المناهض للإرهاب حيث أن إيطاليا هي المساهم الثاني (بعد الولايات المتحدة) الذي لعب دورا هاما في هزيمة داعش في العراق ، ثم في سوريا".



