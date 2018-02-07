وزير الخارجية الإيطالي يحذر من "استغلال قضية الهجرة لتأجيج المخاوف وتحقيق توافق سهل" لخوض الانتخابات

انسامد/ومع/ 7 فبراير/شباط/ حذر وزير الخارجية الإيطالي، يوم امس الثلاثاء بروما، من "استغلال قضية الهجرة لتأجيج المخاوف وتحقيق توافق سهل" لخوض الانتخابات التشريعية التي يخشى أن تحقق فيها أحزاب اليمين المتطرف نتائج متقدمة. ودعا ألفانو، في كلمة له خلال اجتماع حول عبور تدفقات المهاجرين إلى الحد من الشعبوية والعنصرية من خلال اتخاذ إجراءات في مجال الهجرة قبل الاستحقاقات المقبلة. وقال الوزير الإيطالي "لدينا واجب لطمأنة المواطنين، من أجل محاربة الشعبوية والعنصرية وحماية الدعم الشعبي للاتحاد الأوروبي". وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الانتخابات التشريعية القادمة قد تدفع إلى تشكيل حكومة يتحالف فيها حزب يمين الوسط المعارض "فورتسا إيطاليا" مع أحزاب اليمين المتطرف المعادية للهجرة. و تشكل الهجرة الموضوع الرئيسي في الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية، إذ يوظف الحزب الديمقراطي(وسط -يسار الحاكم) الانخفاض القوي في تدفقات المهاجرين منذ يوليو/تموز الماضي كدليل على حسن تدبيره للملف ، بينما تدلي أحزاب اليمين بتصريحات معادية للمهاجرين كورقة لاستمالة الناخبين.



و كانت وزارة الداخلية الإيطالية قد ذكرت بأن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا بحرا تراجع بواقع الثلث في 2017 بالمقارنة مع 2016 بعد أن ساعدت السلطات الليبية على إبطاء عدد الوافدين خلال النصف الثاني من العام الماضي. و قد وقعت إيطاليا على اتفاقية مع الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس في فبراير الفارط متعهدة بتقديم مساعدات ومعدات وتنظيم تداريب مقابل أن تساعدها هذه الحكومة في التصدي لتهريب البشر. و أقر الاتحاد الأوروبي هذه الاتفاقية. و بحسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة فإن عدد الذين لقوا حتفهم خلال محاولة عبور المتوسط إلى إيطاليا في السنوات الأربع الماضية يتجاوز 20 ألف شخص.