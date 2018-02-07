الصحف العربية: ازمات المنطقة العربية الي اين

نسامد - 7 فبراير / شباط - ناقشت صحف عربية ملف الأزمات في منطقة الشرق الأوسط فى ضوء جولة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في سلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة.



"الأزمات العربية" يبدي أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، "عشر ملاحظات علي هامش الأزمات العربية" في مقاله بصحيفة الشرق الأوسط اللندنية.



ويقول أبو الغيط: "الأزمات العربية، وإن بدت منفصلة جغرافيا، ومتباينة من حيث طبيعتها وظروفها وهوية الأطراف الفاعلة فيها، ينتظمها خيط جامع، وتوحدها عناصر مشتركة. فالأغلبية الكاسحة من هذه الأزمات نتاج مباشر لظاهرة 'الفراغ الاستراتيجي' التي نشأت عن أحداث 2011 وما تلاها".



ويشير أبوالغيط إلى أن "الأمن القومي العربي ما زال يجري التعامل معه بمنطق التجزئة إلى ملفات" في حين أن "الخصوم الإقليميين يوظفون هذا الوضع لصالحهم، وينفذون من ثغرات في الجسد العربي".



يقول كرم جبر في الأخبار المصرية إن "العرب مقبلون خلال أسابيع علي عقد قمة عربية فارقة في الرياض، ولعلها تمهد الأجواء لموقف عربي موحد لإعادة اللحمة ونبذ الفرقة والخلافات".



ويرى مصطفى الفقي في الحياة اللندنية أن "الصراع العربي- الإسرائيلي هو الملف الأول أمام المستقبل العربي مهما تراجع تأثيره أو تعود العرب عليه".



ويشير الفقي إلى أن "وضع العلاقة العربية-الإسرائيلية في إطارها الصحيح هو الحل الوحيد لتحسين ميزان القوى وإيجاد مخرج للقضية الفلسطينية التي يسعى الجميع لإدارتها ولكن ليس هناك من يسعى جديا لحلها، فهي بحق قضية الفرص الضائعة من الجانبين وهي أيضا مشكلة المشكلات وقضية القضايا".



ويتحدث خالد ميري في الأخبار المصرية عن "الزعامة المصرية والحكمة العمانية" على خلفية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لسلطنة عمان.



يقول الكاتب: "علاقات مصر وعُمان نموذج لعلاقات الدول العربية، علاقات صافية بلا مشاكل أو خلافات، علاقات هدفها إطفاء حرائق المنطقة العربية رغم أن البلدين لم يشاركا في إشعال أي منها وليسا طرفا في أي منها، علاقات هدفها الوحيد خدمة مصالح الشعبين الشقيقين ومعهما كل الشعوب العربية والإسلامية".



كذلك يقول عماد الدين أديب في الوطن المصرية إن "عُمان كانت مركزا موثوقا للوساطات بين صراع الأشقاء في الخليج، أو في حالة التوتر الدائمة بين السعودية والإمارات من ناحية وإيران من ناحية أخرى".



ويرى أديب أن "طرق أبواب عُمان هو تحرك استراتيجي مهم للغاية الآن، لتأمين أمن البحر الأحمر وقناة السويس، في زمن تتم فيه تحركات مخيفة ومشبوهة من الصومال إلى جيبوتي إلي أقرب الأشقاء".



كما تقول الأهرام المصرية في افتتاحيتها إن "التنسيق الإماراتي-المصري أثبت علي مدى السنوات الماضية صلابته في مواجهة التحديات المختلفة في المنطقة، وفي مقدمتها تحدي الإرهاب، الذي أصبح أخطر تهديد تتعرض له المنطقة والعالم أجمع، بما يتسوجب تضافر كل الجهود العربية والإقليمية والدولية لمحاربته".



ويتحدث عادي الشمري في الرياض السعودية عن "خطر إيران وغفلة العرب"، إذ يقول: "من المحزن أنه عندما تتحدث عن خطر إيران على أمن واستقرار الدول العربية، يرد عليك بعض مثقفيها وإعلاميها بأنكم -أي السعوديين- تضخمون الأمور، وأن إيران لا تُشكل خطرا على الدول العربية. للأسف هذا الكلام محزن جدا عندما لا يدرك الأخوة العرب خطر وأطماع إيران في عدد من الدول العربية والأفريقية ولا يناقش ذلك إعلامهم".



