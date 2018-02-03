ليبيا:مقتل 3 عسكريين وعنصر من داعش بالقرب من حقل الظهرة

أنسامد - 3 فبراير - قتل ثلاثة أفراد من سرية «شهداء زلة» وعنصر آخر من تنظيم «داعش» جراء اشتباكات اندلعت صباح اليوم السبت، على طريق مرادة - زلة، حسب إفادة شاهد عيان من المنطقة ل«بوابة الوسط».



وأوضحت سرية مرادة المقاتلة في منشور عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» أنَّ «قوة عسكرية كبيرة مسلحة» اشتبكت خلال عمليات تمشيط واسعة في المنطقة بالقرب من حقل الظهرة النفطي صباح اليوم على طريق زلة - مرادة، مع عناصر «داعش» عند اقترابها من الحقل.



وأضافت أن الاشتباكات أسفرت في «الحصيلة الأولية (عن) استشهاد 3 أفراد من القوات المسلحة وجرح آخرين» إضافة إلى مقتل «أحد الإرهابيين وحاليا جاري مطاردتهم في الطرق الصحراوية» بالمنطقة.



وذكرت سرية مرادة المقاتلة أن عدد جرحى الاشتباكات من القوة العسكرية التي «شُكِلتْ من غرفة عمليات الجفرة والكتيبة 128 مشاة وسرية مرادة المقاتلة وسرية شهداء الظهرة وسرية شهداء زلة»، نُقِلوا لتلقي العلاج في المركز الطبي ببلدية مرادة.



وكانت القوة العسكرية ذاتها قد اشتبكت مساء يوم أمس الجمعة، مع عناصر من تنظيم «داعش» وأدت الاشتباكات إلى مقتل عنصرين من تنظيم «داعش» وآخر من سرية «شهداء زلة»، بحسب ما أعلنه آمر سرية الاستطلاع بالكتيبة 128 التابعة للجيش الليبي، النقيب محمد أبو نوارة.



