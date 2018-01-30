الرئيس اللبناني:"مواجهة أعباء اللجوء مسؤولية دولية مشتركة"

انسامد/ومع/ 30 يناير/كانون الثاني أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن مواجهة أعباء اللجوء والنزوح المترتبة على البلدان المضيفة اللاجئين يعد مسؤولية دولية مشتركة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الرئيس اللبناني مع نظيره الألماني الالماني فرانك شتاينماير، عقب محادثات جرت بينهما مساء أمس الإثنين ببيروت، وتناولت العلاقات الثنائية والاوضاع الاقليمية والدولية. وتطرق عون بالمناسبة إلى النزوح السوري و"الأعباء التي يتحملها لبنان نتيجة هذا النزوح واللجوء الفلسطيني"، داعيا إلى العمل على وضع حد لمعاناة النازحين وتأمين عودة آمنة إلى بلدانهم. كما أكد الرئيس اللبناني على ضرورة العمل على "بلورة حلول سلمية لوقف دوامة العنف والحروب والارهاب التي اشتعلت في العديد من الدول العربية"، وتنعكس سلبا على الاستقرار والسلم الاجتماعي في هذه الدول. من جهة أخرى، دعا عون ألمانيا إلى المشاركة في المؤتمرات الدولية الثلاثة التي ستعقد بكل من روما وبروكسيل وباريس من أجل دعم لبنان، مشيرا إلى أن "دعم ألمانيا سيسهم بلا شك في توطيد الاستقرار والأمن والسلام في لبنان". من جهته، أبرز الرئيس الألماني "ما حققه لبنان من تعايش بين عدد كبير من المجموعات السكانية المختلفة ومن كل الأديان"، معبرا عن اهتمام بلاده "بالحفاظ على التعددية والاستقرار في لبنان". وأبرز شتاينماير ، بالمناسبة، عن دعم بلاده للجهود الرامية إلى دعم الاستقرار الأمني في لبنان عبر مشاركتها في القوات الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) بجنوب البلاد. وكان شتاينماير وصل الى بيروت أمس في زيارة رسمية تستمر ثلاثة ايام، يتوقع أن يلتقي خلالها أيضا بعدد من المسؤولين اللبنانيين ورؤساء الطوائف الروحية في البلاد، كما يتفقد كتيبة بلاده العاملة في القوات الدولية بجنوب لبنان (اليونيفيل).



