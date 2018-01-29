قطر تعتزم إبرام شراكات تجارية جديدة مع تركيا

انسامد 29 يناير/ كانون الثاني ذكرت وكالة انباء الاناضول ان غرفة قطر، اعلنت يوم امس الأحد، عن قرب إبرام العديد من الشراكات التجارية الجديدة بين الدوحة وأنقرة.



وأوضحت الغرفة في بيان، أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية في قطر التي يمكن استغلالها من جانب المستثمرين الأتراك.



وزاد البيان: "هناك رغبة حقيقة لدى رجال الأعمال القطريين في إقامة تحالفات وشراكات تجارية مع الجانب التركي".



جاء ذلك، خلال لقاء جمع راشد بن حمد العذبة عضو مجلس إدارة غرفة قطر، مع وفد تجاري تركي برئاسة زكريا أصلان، عضو البرلمان التركي.



وذكر البيان، أن توقيع اتفاقيات التعاون بين غرفة قطر واتحاد الغرف التجارية التركية، يمهد لإقامة مزيد من التعاون بين الجانبين، وخلق أرضية خصبة لتأسيس المزيد من المشروعات المشتركة بين البلدين.



من جانبه، أشار زكريا أصلان، إلى وجود نية لدى العديد من رجال الأعمال الأتراك لتأسيس شركات في قطر بالشراكة مع مستثمرين قطريين، في مختلف القطاعات الاقتصادية، وفق المصدر ذاته. وتابع أصلان: "الشركات التركية تمتلك تكنولوجيا صناعية متطورة، وترغب في نقل هذه التكنولوجيا إلى قطر من خلال إقامة مصانع وشركات جديدة".



ولم يقدم البيان تفاصيل إضافية حول زيارة الوفد الى قطر.



ودخلت نحو 40 شركة تركية السوق القطرية في أعقاب الحصار الذي فرض على الدوحة من طرف دول عربية، إلى جانب 400 شركة كانت تعمل من قبل.



وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها إجراءات عقابية لاتهامها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما تنفيه الأخيرة.



