وزير خارجية هولندا:"غصن الزيتون" عملية مشروعة ومن حق تركيا الدفاع عن نفسها

انسامد 24 يناير/ كانون الثاني قال وزير الخارجية الهولندي هالبي زيجلسترا، الثلاثاء، إن هنالك "دلائل كافية" تكفل لتركيا، التي تعرضت لاعتداءات مكثفة، حق الدفاع عن نفسها.



كما أكد أن عملية "غصن الزيتون" مشروعة وتوافق مع القانون الدولي، مشدداً على أن حكومة بلاده لم تدعم تنظيم "ب ي د" الإرهابي في أي وقتٍ مضى.



وأضاف زيجلسترا، أمام برلمان بلاده، أن عملية "غصن الزيتون"، التي تستهدف أهدافًا عسكرية لتنظيمي "ب ي د/ بي كا كا"، و"داعش" الإرهابيين، "ليست صراعًا تركيًا كرديًا بالمطلق، فتنظيم (ب ي د) ليس بريئًا، وتركيا تعرضت لاعتداءات مكثفة ولها الحق في الدفاع عن نفسها".



وأشار زيجلسترا إلى أن تركيا تمتلك حق الدفاع عن نفسها ومواجهة التهديدات الإرهابية، بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تكفل حق الدول في الدفاع عن نفسها.



وقال، حسب ما اوردته وكالة الاناضول، "هناك علاقات قوية تربط (ب ي د) و (بي كا كا) المدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية في هولندا والاتحاد الأوروبي".



وحول وجود مخاوف لدى الحكومة الهولندية بشأن عملية "غصن الزيتون"، لفت زيجلسترا إلى أن بلاده تجري محادثات مع الجانب التركي، لكن العملية مشروعة وتجري داخل أطر القانون الدولي.



وكان أنصار تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي، هاجموا الليلة الماضية في مدينة "روتردام" الهولندية، "وقف كيلاني للخدمات الاجتماعية والدينية" (منظمة مجتمع مدني) لأتراك هولندا.



وتتواصل لليوم الرابع على التوالي العملية العسكرية التركية التي أطلقها الجيش التركي، السبت الماضي، مستهدفة إرهابيي تنظيمي "ب ي د" و"داعش" في عفرين.



وشدد الجيش التركي على أن ضرباته تستهدف المواقع العسكرية للتنظيمين، مع الحرص على عدم إلحاق أضرار بالمدنيين