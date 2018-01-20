بنس يصل القاهرة ويعقد مباحثات مع السيسي

أنسامد - القاهرة في 20 يناير - وصل نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، إلى مطار القاهرة، السبت، في مستهل زيارة يلتقي خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.



ويجري السيسي وبنس، مباحثات بشأن سبل تعزيز وتنمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر الولايات المتحدة، كما يناقشان أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة.



وتضم أجندة اللقاء مستجدات القضية الفلسطينية وقرار ترامب بنقل السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس.



وكان بنس قد أجل جولته في الشرق الأوسط، الشهر الماضي، جراء الغضب العارم من قرار نقل السفارة.وهذه أول زيارة له لمصر بعد قرار الرئيس الأمريكي ومن المقرر أن يستقل الطائرة في المساء متوجها الى الاردن، ثم إلى اسرائيل بعد ذلك يومي الاثنين والثلاثاء.



