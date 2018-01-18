البرلمان الإيطالي يوافق على إرسال بعثة عسكرية إلى النيجر

انسامد/ مع/18 يناير/ كانون الثاني وافق البرلمان الإيطالي، يوم امس ، على إرسال بعثة عسكرية إلى النيجر تضم 470 جنديا من أجل "مساعدة السلطات المحلية على التصدي لظاهرة تهريب البشر". وقالت وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتي Roberta Pinotti، في تصريحات للصحافة، إنها "ليست بعثة بمهام قتالية، ولا لحراسة الحدود، بل هي بعثة تدريبية، بناء على طلب محدد من النيجر، بموجب اتفاق ثنائي بين روما ونيامي". وأوضحت الوزيرة أن هذه البعثة ستتكون في المرحلة الأولى 120 جنديا ليتم تدريجيا رفع عددهم إلى 470. من جانبها، قالت هيئة الأركان الإيطالية، في بيان لها، إن "مهمة البعثة تتمثل في رفع قدرات قوات النيجر و تمكينها من ضمان الاستقرار و مكافحة تهريب المهاجرين بشكل غير قانوني". و كان رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني قد صرح، مؤخرا، بأن بعض قوات إيطاليا المنتشرة الآن في العراق والبالغ عددها 1400 جندي قد ينتقلون إلى منطقة الساحل في غرب إفريقيا، والتي تتضمن النيجر، على إثر النتائج التي تحققت بخصوص تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق. و بحسب وسائل الإعلام المحلية فإن إيطاليا تولي لظاهرة تهريب البشر اهتماما بالغا، لكونها متضررة من تدفق المهاجرين غير الشرعيين بحرا ، لاسيما من أفريقيا إلى أوروبا.



