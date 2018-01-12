الجيش الليبي:واقعة «أندروميدا» جريمة حرب تقف خلفها تركيا

انسامد - 12 يناير / كانون ثاني - اعتبرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية واقعة السفينة «أندروميدا» المحملة بشحنة من المواد المتفجرة، التي جرى ضبطها من قبل خفر السواحل اليونانية وهي في طريقها إلى «ليبيا ومتوجهة إلى ميناء مصراتة جريمة حرب تقف خلفها تركيا».



ووفقا لموقع الوسط الليبي، طالبت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في بيانًا أصدرته ليل الخميس، البعثة الأممية ومجلس الأمن والاتحاد الأوربي والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي وكافة المنظمات والهيئات الحقوقية اعتبار الواقعة «جريمة حرب تقف خلفها تركيا وكل من هو خلف السفينة».



كما اعتبرت القيادة العامة هذا الواقعة «تأكيداً على موقفها المعلن مسبقاً حول دور تركيا المشبوه فى دعم الارهاب بليبيا ودول المنطقة مطالبة اليونان باطلاعها على التحقيقات وتفاصيلها وذلك حرصاً منها على الأمن الدولي والأقليمي ومحاربة الإرهاب على كافة الاصعدة».



وأكدت القيادة العامة متابعتها بـ«اهتمام بالغ مجريات التحقيق حول السفينة التركية المضبوطة فى اليونان بحمولة 29 حاوية من المتفجرات».



