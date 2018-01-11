مباحثات مغربية قطرية بالدوحة حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية

انسامد 11 يناير/ كانون الثاني أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، يوم امس الأربعاء بالدوحة، مباحثات مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تمحورت حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين. وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن المباحثات بين الجانبين تمحورت حول "العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى آخر تطورات المنطقة". وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، قد استقبل، في وقت سابق يوم امس بالدوحة، السيدان ناصر بوريطة ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، حيث تسلم رسالة خطية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.



