الصحف العربية: تأثير احتجاجات إيران على "التوازنات الإقليمي

انسامد - 8 يناير / كانون ثاني - ناقشت الصحف العربية التداعيات المتوقعة للمظاهرات التي شهدتها إيران.



ورأى العديد من الكتاب أن مستقبل التوازنات في المنطقة رهن بما ستؤول إليه الاحتجاجات في إيران.



كما أبرزت الصحف المصرية أجواء احتفال الطوائف المسيحية بعيد الميلاد، بعد هجوم استهدف مؤخرا إحدى الكنائس جنوب القاهرة.



يقول راجح الخوري في الشرق الأوسط اللندنية "أن النظام الإيراني يتقدم بخطى حثيثة على طريق الاتحاد السوفياتي الذي بدأ ينهار مع البيريسترويكا عام 1987، ولكن الأهم من كل هذا الآثار العميقة التي ستنتج عن ذلك على مستوى الأحداث والتوازنات الإقليمية".



ويرى خطار أبودياب في نفس الصحيفة أن "هذا الحدث ستكون له تداعياته على 'الجمهورية الإسلامية الإيرانية' ومستقبل منظومتها الحاكمة وستشمل انعكاساته الإقليم و'اللعبة الكبرى الجديدة' المحتدمة فيه منذ 2011".



ويرى رفيق خوري في الأنوار اللبنانية أن "موقع ايران الجيوسياسي مهمّ جدا بالنسبة الى المنطقة والعالم، مهما يكن نوع النظام. وليس اندفاع أميركا نحو تدويل ما يحدث في ايران وتصدّي روسيا في مجلس الأمن للخطوة التي تراها ضارّة ومدمّرة سوى دليل على شدّة الاهتمام، سواء من موقف العداء أو من موقف التحالف".



ويحذر رؤوف شحروري في نفس الصحيفة من "الحرب الكبرى... التي سيشنها على إيران حلف المغامرين بقيادة ترامب، مما يعني أن الرد سيكون شاملا المنطقة بأسرها من ضفاف ايران على الخليج الى المتوسط، بمشاركة مئات الألوف من المقاتلين الذين سيحوّلون التهديد الى فرصة".



يقول إبراهيم غرايبة في الغد الأردنية: "ربما تفشل حركة الإيرانيين للتحرر من الهيمنة الدينية السياسية كما فشلت عام 2009 لكنها تعكس على نحو واضح الأزمة الكبيرة والعميقة في عالم العرب والمسلمين اليوم".



ويضيف: "لقد غير الإيرانيون المنطقة والعالم أيضا منذ عام 1979 وربما كان "الربيع العربي" في العام 2011 من متواليات الثورة الإيرانية، وها هو "الربيع" يستأنف في إيران كما بدأ قبل أربعين عاما".



