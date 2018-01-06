عشرات الحوثيين يسلمون أنفسهم غربي اليمن

سلم العشرات من ميليشيات الحوثي الإيرانية بينهم قيادي، السبت، أنفسهم إلى القوات الشرعية في جبهة الساحل غربي اليمن، وفق ما أفاد مراسلنا.



وأضاف المراسل أن قائد ميليشيات الحوثيين بالساحل الغربي، حمير إبراهيم عريك، نجل "إبراهيم عذابو" و50 من أتباعه الذين كانوا يقاتلون في محافظة الحديدة، سلموا أنفسهم بعد وصولهم إلى مديرية المخا بمحافظة تعز المجاورة.



ويعرف عن هذا القيادي الحوثي ارتكابه بممارسات بشعة لصالح المتمردين.



وكانت قوات الجيش اليمني والمقامة الشعبية زحفت في الأيام الأخيرة صوب مدينة حيس بالحديدة بمساندة مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية.



واستطاعت القوات الشرعية من قطع خط الإمداد بين تعز و الحديدة مرورا بحيس، وبعد تأمين مدينة الخوخه من عدة اتجاهات، ضيقت الخناق على المتمردين وحاصرتهم في مركز مديرية حيس ومواقع مجاورة.



وباتت جبهة الساحل الغربي أكثر الجبهات نشاطا في اليمن، حيث استطاعت القوات الشرعية استعادة مناطق عدة فيها أبرزها في مديرية الخوخة.



