قطر.. ميلاد أكبر شركة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم

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انسامد 5 يناير/ كانون الثاني

اعلنت "قطر للبترول"، عن ولادة أكبر شركة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم وهي "قطر غاز"، بعد إكمال اندماج شركتي "قطر غاز" و"راس غاز"انس.

واورد موقع روسيا اليوم تصريحات للرئيس التنفيذي لـ"قطر للبترول، سعد شريده الكعبي، خلال مؤتمر صحفي، قال فيها ان: " الاندماج سيوفر للشركة ملياري ريال (550 مليون دولار) من تكاليف التشغيل سنويا، وأسمّي الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، رئيسا تنفيذيا للشركة الجديدة قطر غاز".

وستتولى الشركة الجديدة إدارة المشاريع والمنشآت المشغلة من قبل الشركتين.

وتشغل شركة "قطر غاز" 14 خطا لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بإجمالي قدرة إنتاجية 77 مليون طن سنويا، ما يضعها في صدارة منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم.

أما "راس غاز" إحدى كبريات الشركات العالمية في تكامل عمليات الغاز الطبيعي المسال، بتحويلها لمورد إقليمي إلى عنصر رئيس في تركيبة الطاقة العالمية.

وكانت شركة "قطر للبترول"، أعلنت عن بدء اندماج الشركتين، في ديسمبر 2016، وأوضح الكعبي، آنذاك أن "هذه الخطة تهدف لإنشاء مشغل عالمي فريد من نوعه من حيث الحجم والخدمة".

وتخطط قطر لزيادة إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليونا إلى 100 مليون طن سنويا، أي بزيادة نسبتها 30% مع حلول عام 2024.

ويعتبر الغاز الطبيعي المسال سلاحا فعالا في يد الدوحة لكسرها "الحصار" المفروض عليها من دول عربية منذ 5يونيو الماضي بتهمة "دعم الإرهاب