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اردوغان یؤكّد أهمیة المحافظة علي السلم والاستقرار ال
فی إیران
    انسامد 3 كانون الثانی/ ینایر/ قال الرئیس التركی رجب طیب أردوغان، لنظیره الإیرانی حسن روحانی، إن بلاده تولی أهمیة للمحافظة علي السلم والاستقرار الاجتماعی فی إیران.

    جاء ذلك، حسب ما اوردته وكالة الانباء التركية اناضول، خلال مكالمة هاتفیة أجراها أردوغان مع روحانی، الیوم الأربعاء.

    وتطرقت المكالمة الهاتفیة بین أردوغان وروحانی إلي المظاهرات والاحتجاجات التی تشهدها إیران منذ 28 دیسمبر/كانون الأول الماضی.

    وأشار أردوغان إلي أن تصریحات روحانی كانت صائبة، بخصوص تجنب انتهاك القوانین خلال استخدام الشعب حقه فی المظاهرات السلمیة.

    من جهته، أعرب روحانی عن شكره لأردوغان حیال اهتمامه، وعن أمله فی انتهاء المظاهرات والاحتجاجات خلال الأیام القلیلة القادمة
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