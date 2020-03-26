الامارات:الصحة والداخلية تطلقان برنامج التعقيم الوطني

انسامد - 26 مارس - اذار - قررت " وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية " وبالتنسيق مع كافة المؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية إطلاق "برنامج التعقيم الوطني" لإجراء التعقيم الكامل والذي يشمل كافة المرافق والنقل العام وخدمة المترو خلال فترة عطلة نهاية الأسبوع إبتداءً من الساعة الثامنة مساء يوم الخميس الموافق 26 مارس وحتى الساعة السادسة صباح يوم الاحد الموافق 29 مارس 2020م.



وسيتم طوال هذه الفترة تقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور، وإيقاف وسائل النقل العامة وخدمة المترو. وتهيب وزارتا الصحة والداخلية بالجمهور الكريم البقاء في منازلهم طوال فترة برنامج التعقيم الوطني، وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو للضرورة الصحية أو العمل من فئات القطاعات الحيوية والتي تشمل قطاع الطاقة و قطاع الاتصالات و قطاع الصحة و قطاع التعليم و قطاع الأمن و قطاع الشرطة والقطاع العسكري و قطاع البريد و قطاع الشحن و قطاع الأدوية و قطاع المياه والأغذية و قطاع الطيران المدني و قطاع المطارات و قطاع الجوازات و القطاع المالي و المصرفي و قطاع الإعلام الحكومي و قطاع الخدمات والذي يشمل محطات الوقود والمشاريع الإنشائية، وذلك من خلال التحقق من بطاقات العمل أو الهوية.



وتؤكد الوزارتان أنه سيتم السماح لمنافذ بيع المواد الغذائية "الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت" والصيدليات بالعمل على مدار 24 ساعة، وذلك بالإشارة إلى بيان وزارة الصحة و وقاية المجتمع " و " الهيئة الوطنية للطوارئ و الأزمات " السابق بهذا الخصوص.



وأهابت الوزارتان بأفراد المجتمع كافة الإلتزام الكامل بهذا القرار في الفترة الزمنية المحددة و هو القرار الذي يتوخى صالح الوطن والمواطن و المقيمين و الزوار و سلامة المجتمع، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد / كوفيد - 19 / حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين والزوار التي تعد أولوية لدى القيادة الرشيدة من أجل عبور الظروف الراهنة التي تعيشها دول العالم أجمع ومن بينها دولة الإمارات.وتقرر تنظيم إحاطة إعلامية غدا الساعة 12 ظهرا في نادي المراسلين في أبوظبي لتوضيح برنامج "التعقيم الوطني"وتفاصيله.



