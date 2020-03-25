كورونا:بدء تطبيق الحجر المنزلي الجزئي بالجزائر العاصمة

انسامد - 25 مارس / آ>ار - بدأت السلطات الجزائرية مساء اليوم تطبيق قرارات الحجر المنزلي الجزئي بولاية الجزائر العاصمة من السابعة مساء حتى السابعة صباحا، وذلك بعدما فرضت حجرا كاملا على ولاية البليدة (شمال) المجاورة للعاصمة بسبب انتشار فيروس كورونا.



وقامت قوات الشرطة والدرك الوطني بإقامة حواجز أمنية بمختلف مناطق العاصمة، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للأمن بهذا الخصوص، فيما التزم المواطنون بمواعيد الحجر بشكل كامل.



وكان المجلس الأعلى للأمن بالجزائر قد عقد اجتماعا برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون أمس وقرر فرض حجر منزلي جزئي على ولاية الجزائر العاصمة وكامل على ولاية البليدة بسبب فيروس كورونا.



وذكر بيان للرئاسة الجزائرية أنه بالنسبة لولاية الجزائر العاصمة تقرر فرض حجر منزلي من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السابعة صباحا يوميا، مع تعميم هذا الاجراء على كل الولايات التي ظهر فيها أو سيظهر فيها الفيروس حسب الملاحظات اليومية لوزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، ومنع التجمعات التي تضم أكثر من شخصين.



