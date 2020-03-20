الإمارات تلزم مواطني دول الخليج بالفحص عند الوصول

أنسامد - 20 مارس / آذار - قررت دولة الإمارات تحديث إجراءات دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى البلاد والتي ستكون سارية المفعول إعتباراً من غد السبت، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً وحتى إشعار آخر في إطار الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا وحفاظا على صحتهم وسلامتهم .



وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه يتعين على مواطني دول المجلس الراغبين في الدخول إلى البلاد بعد بدء سريان القرار القيام بالفحص عند الوصول بالاضافة إلى الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما على من لديه منزل فى الدولة ومن لا يملك منزلا فى الدولة فيسكون فى حجر صحي لمدة 14 يوما ايضا وفق ما تقرره السلطات المختصة.



المصدر: وكالة الانباء الاماراتية