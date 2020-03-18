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كورونا:لإمارات الأولى عالميا في الفحوص المختبرية
    انسامد - 18مارس/ آذار/ - وام - أفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بأنه تم حتى اليوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2020، اجراء فحوصات مختبرية ل 127000 *حالة على المستوى الوطني للتأكد من سلامتهم وخلوهم من أعراض فيروس كورونا .

    وتؤكد هذه الاحصائيات الجهود الاستثنائية التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في احتواء اثار الفيروس منذ ظهوره، حيث يتبين انه تم فحص 13،020 فردا من بين كل مليون نسمة، وهي النسبة التي تتفوق بها دولة الإمارات العربية المتحدة، التي يبلغ عدد سكانها 9.6 مليون نسمة، على أكثر دول العالم تأثرا بالمرض على مستوى حجم إجراء الفحوصات مقارنة بعدد السكان.

    وتشير احصائيات وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن معدل الإصابة بالفيروس في الدولة يبلغ 0.8 من بين كل 100 ألف نسمة .

    وتحرص السلطات الصحية في الدولة على تكثيف الجهود لضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية للسيطرة على وباء كورونا.

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